Конгрессвумен украинского происхождения Спартц переизбирается в Конгресс США

Американка украинского происхождения Виктория Спартц победила на выборах в Палату представителей США в штате Индиана. Об этом пишет The New York Times, сообщает Европейская правда.

Главной соперницей Спартц стала демократка Дебора Пикетт. В избирательном бюллетене также была также независимый кандидат Робби Слотер.

После подсчета более 90% голосов стало известно, что Спартц получила 57%, а Пикетт – 38%.

Спартц, которая является уроженкой Украины и противодействовала одобрению американской помощи Киеву, выиграла республиканские праймериз в Индиане в мае.

Первая и единственная рожденная в Украине конгрессвумен, Спартц ранее поддерживала предоставление помощи Киеву. Но накануне праймериз она изменила свою позицию и проголосовала против передачи Украине помощи в размере $61 млрд.

Спартц утверждала, что ее лояльность прежде всего направлена на Америку, и заявляла, что хочет, чтобы политика в отношении границы США и Мексики была включена в пакет помощи.