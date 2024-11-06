Трамп объявил о своей победе на выборах: "Доволен результатом"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он стал 47-м президентом США по результатам выборов. Об этом он заявил во время своего ночного выступления, которое транслировали СМИ, сообщает Украинская правда.

"Мы смогли преодолеть все препятствия и посмотрите, что произошло. Это политическая победа, которой еще не видел народ Соединенных Штатов.

Вот вам 45-й и 47-й президент США стоит перед вами... Я очень доволен абсолютным результатом голосования. Мы никогда не чувствовали столько любви, а сейчас мы чувствуем" , – сказал он.

Он заявил, что собирается "вылечить страну".

"Я буду бороться за ваши семьи, за ваше благополучие каждый день каждой клеткой своего тела. Я хочу вернуть процветающую Америку, которую вы все заслуживаете. Этот мир нуждается в золотой эре США. Эта прекрасная победа, фантастическая победа американского народа, которая позволит сделать Америку великой снова" , – отметил Трамп.

Он добавил, что американские избиратели предоставили ему "беспрецедентные полномочия", поскольку Республиканская партия возвращает контроль над Сенатом и скорее всего сохранит контроль также и в палате представителей.

Сторонники многократно скандировали Трампу из зала: "США, США".

Сразу несколько моделирований результатов выборов в США предсказали победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Уже известно, что Трамп побеждает в колеблющихся штатах Северная Каролина и Джорджия и ожидаемо победит в ключевом штате Пенсильвания.