Трамп оголосив про свою перемогу на виборах: "Задоволений результатом"

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він став 47-м президентом США за результатами виборів. Про це він заявив під час свого нічного виступу, який транслювали ЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Ми змогли подолати всі перешкоди і подивіться, що сталося. Це політична перемога, якої ще не бачив народ Сполучених Штатів.

Ось вам 45-й і 47-й президент США стоїть перед вами… Я дуже задоволений абсолютним результатом голосування. Ми ніколи не відчували стільки любові, а зараз ми відчуваємо" , – сказав Трамп.

Він заявив, що збирається "вилікувати країну".

"Я буду боротися за ваші родини, за ваш добробут кожен день кожною клітиною свого тіла. Я хочу повернути процвітаючу Америку, на яку ви всі заслуговуєте. Цей світ потребує золотої ери США. Ця прекрасна перемога, фантастична перемога американського народу, яка дозволить зробити Америку великою знову" , – зазначив Трамп.

Він додав, що американські виборці надали йому "безпрецедентні повноваження", оскільки Республіканська партія повертає контроль над Сенатом і найімовірніше збереже контроль також і в палаті представників.

Прихильники неодноразово скандували Трампу із залу: "США, США".

Одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Вже відомо, що Трамп перемагає у "хитких" штатах Північна Кароліна та Джорджія, і очікувано переможе у ключовому штаті Пенсильванія.