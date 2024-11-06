Трамп заявил, что собирается прекратить войны во время своей каденции

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, который уже объявил о своей победе на выборах, заявил, что планирует положить конец войнам в мире.﻿ Об этом пишет Sky News со ссылкой на ночную речь Трампа перед его сторонниками, сообщает Украинская правда.

"Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны" , – сказал Трамп.

Он заявил, что за время его каденции, "не было войн".

"В течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордно короткие сроки, но у нас не было войн" , – сказал Трамп.

Он также упомянул покушение на него в Пенсильвании в июле и добавил, что "Бог спас" его жизнь "не просто так".