Трамп заявив, що збирається припинити війни під час своєї каденції

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, який уже оголосив про свою перемогу на виборах, заявив, що планує покласти край війнам у світі.﻿﻿ Про це пише Sky News з посиланням нічну промову Трампа перед прихильниками, повідомляє Українська правда.

"Вони казали: "Він почне війну". Я не збираюся починати війну, я збираюся зупинити війни" , – сказав Трамп.

Він заявив, що за час його каденції, "не було воєн".

"Протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ в рекордно короткі терміни, але у нас не було воєн" , – сказав Трамп.

Він також згадав замах на нього в Пенсильванії в липні і додав, що "Бог врятував" його життя "не просто так".