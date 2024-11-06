Беспилотники ГУР впервые атаковали корабли РФ в Каспийском море – источник

Украинские беспилотники поразили морскую базу Каспийской флотилии ВМФ России.﻿﻿ Об этом заявил собеседник в спецслужбах, сообщает Украинская правда.

По данным источника, в результате инновационной спецоперации Главного управления разведки МОУ впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 километров.

Атака с помощью дронов-камикадзе состоялась утром 6 ноября. В результате ударов БпЛА поражения получили по меньшей мере два объекта в городе Каспийск, что в республике Дагестан, РФ.

В частности речь идет вероятно о ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан", также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Согласно сообщениям в СМИ, на пораженном объекте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. По некоторым данным атакованная флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

Также собеседник добавил, что в результате операций также была приостановлена работа аэропорта в городе Махачкала.