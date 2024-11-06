Безпілотники ГУР вперше атакували кораблі РФ у Каспійському морі – джерело

Українські безпілотники уразили морську базу Каспійської флотилії ВМФ Росії.﻿﻿ Про це заявив співрозмовник у спецслужбах, повідомляє Українська правда.

За даними джерела, в результаті інноваційної спецоперації Головного управління розвідки МОУ вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі. Відстань від державного кордону України до об'єкта ураження складає близько 1500 кілометрів.

Атака за допомогою дронів-камікадзе відбулася вранці 6 листопада. Внаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два об'єкти в місті Каспійськ, що в республіці Дагестан, РФ.

Зокрема йдеться про ймовірно ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, на ураженому обʼєкті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. За деякими даними атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

Також співрозмовник додав, що внаслідок операцій також призупинено роботу аеропорту в місті Махачкала.