В Германии коалиционные партии проведут переговоры на фоне обострения отношений

В среду представители трех коалиционных партий Германии соберутся на переговоры в офисе правительства, чтобы обсудить накопившиеся проблемы и растущее напряжение в отношениях, сообщает Европейская правда.

На встрече социал-демократы канцера Олафа Шольца, "Зеленые" и Свободные демократы фактически будут говорить о том, видят ли возможность продолжать сотрудничество в одном правительстве.

В последнее время между политсилами углубляется спор по многим вопросам, в частности способов решения экономических проблем Германии.

Коалиционным партнерам нужно договориться о бюджете на следующий год и определиться, какие проекты все же должны быть реализованы.

Нынешний кризис в "светофорной коалиции" называют крупнейшим за все предыдущие годы, предполагают, что может дойти даже до распада правительства.

Перед встречей в среду канцлер Олаф Шольц уже проводил переговоры отдельно с министром экономики Робертом Габеком от "Зеленых" и министром финансов Кристианом Линднером от Свободных демократов.

Шольц в серии заявлений дал понять, что не хочет досрочного распада правительства и что "при наличии желания можно достичь согласия".

В понедельник министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек пошел на ключевую уступку на переговорах о дефиците бюджета, пытаясь спасти правящую коалицию.

Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий ранее прогнозировал, что правительственная коалиция Германии может распасться еще до конца этого года.