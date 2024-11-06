В МИД России прокомментировали на победу Трампа на президентских выборах

В МИД России после победы не президентских выборах в США Дональда Трампа заявили, что будут работать с новой американской администрацией, "жестко отстаивая российские национальные интересы" и достигая "всех поставленных целей" в войне. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном в среду, сообщает Европейская правда.

В МИД РФ сказали, что победа Трампа отражает недовольство американцев администрацией Джо Байдена и предвыборной программой Демократической партии.

Там заявили, что Трамп победил несмотря на "пропагандистскую кампанию", развязанную против него демократами, однако, это "не отменяет глубокого гражданского раскола в США".

РФ, вместе с тем, "не питает иллюзий" относительно избранного американского президента, который "в России хорошо известен".

"Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы". Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, то ли речь идет об "Америке прежде всего" в трактовке Трампа и его сторонников, то ли о "миропорядке, основанном на правилах", на чем "зациклены" демократы" , – сказано в заявлении.

"Россия будет работать с новой администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны" , – добавили в МИД РФ.

Напомним, Трамп заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".