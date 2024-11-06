США испытали межконтинентальную баллистическую ракету на фоне выборов

На фоне президентских выборов силы обороны США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом говорится на сайте Командования глобальных ударов Воздушных сил США, сообщает Европейская правда.

Объединенная команда военнослужащих Командования глобальных ударов ВВС США и экипаж ВМС запустила невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III 5 ноября 2024 года в 23:01 по тихоокеанскому времени с авиабазы в Калифорнии.

"Этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерные силы сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников" , – сказано в заявлении.

Такие испытания происходили уже более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий, отметили в командовании.

Носитель МБР преодолел примерно 4200 миль (более 6700 километров) до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана, расположенного на Маршалловых островах.

Испытательный запуск стал кульминацией многомесячной подготовки, в которой участвовали многочисленные правительственные партнеры.