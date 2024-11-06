ВСУ взяли в плен экс-"вагнеровца", который видел, как отрезали головы украинским воинам

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады взяли в плен российского солдата из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота на территории Курщины, который, по его словам, был свидетелем казни воинов Сил обороны.﻿﻿ Со ссылкой на 47 ОМБр в соцсетях, сообщает Украинская правда.

На данный момент сообщается: принимал ли задержанный россиянин по имени Юрий Питкевич участие в казнях, утверждать пока нельзя.

Указано, что этот морпех РФ имеет довольно долгий боевой опыт. В октябре 2022-го, отбывая наказание в одной из российских колоний, согласился подписать контракт с частной военной компанией "Вагнер". В составе подразделений ЧВК принимал сначала участие в штурмовых действиях населенных пунктов Соледар и Бахмут в Донецкой области. В июне 2023 года принимал участие в "походе" на Москву, которую тогда организовал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В июне 2024 года Питкевич подписал новый контракт и поступил на службу в 155 бригаду морской пехоты РФ. В августе, когда бригаду перебросили в Курскую область, принимал непосредственное участие в боевых действиях в качестве помощника гранатометчика.

В конце сентября в районе населенного пункта Глушково стал свидетелем убийства двух украинских военнопленных. По его словам, приказ о казни и последующем отсечении от тел голов отдал командир подразделения.

Военнопленный назвал его имя, а также имена бойцов - непосредственных исполнителей этого военного преступления.