Сенатор от республиканцев Рубио считает, что войну в Украине нужно завершать

Республиканский сенатор Марко Рубио (штат Флорида) назвал борьбу Украины против российских захватчиков "войной, зашедшей в тупик", которую надо остановить.﻿ Об этом он сказал в эфире Today, сообщает Европейская правда.

По словам Рубио, нет того, кто не хотел бы завершения войны.

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть доведена до конца" , – сказал Рубио.

"Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл" , – добавил он.

Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, критиковали большие суммы денег, которые США направили в Украину для укрепления ее обороны.

Рубио сказал, что Трамп, который заявил, что может прекратить боевые действия в Украине за 24 часа, "хочет, чтобы война закончилась".

"Не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания войны" , – сказал Рубио.

Он также добавил, что "Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну".

По данным The Hill, Рубио рассматривается как возможный госсекретарь в администрации Трампа.

Президент Владимир Зеленский поздравил кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах до объявления официальных результатов.

Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".