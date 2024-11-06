Некоторые демократы обвиняют Байдена в поражении Харрис - CNN

Некоторые ведущие представители Демократической партии возлагают ответственность за поражение на выборах Камалы Харрис на президента США Джо Байдена.﻿ Со ссылкой на CNN, сообщает Деловая столица.

Об этом говорят ведущие демократы на условиях анонимности

"Байден будет нести большую ответственность за это. И, честно говоря, он виноват" , — сказал высокопоставленный представитель кампании Харрис.

В частности, речь идет об обещании Байдена в 2020 году не баллотироваться на второй срок. Это позволило бы провести более качественные праймериз и выбрать действительно популярного среди избирателей-демократов и сильного кандидата. Тогда кандидат смог бы выстроить свою предвыборную кампанию более качественно. Однако решение президента остаться в гонке, несмотря на беспокойство многих демократов, не дало Харрис другого выбора, кроме как провести необычно сокращенную гонку.

В конце концов, по словам чиновника, несколькомесячный спринт Харрис был "кампанией Байдена с Харрис на первом месте. Это была кампания Байдена с новыми плакатами".