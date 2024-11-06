Некоторые демократы обвиняют Байдена в поражении Харрис - CNN
Некоторые ведущие представители Демократической партии возлагают ответственность за поражение на выборах Камалы Харрис на президента США Джо Байдена. Со ссылкой на CNN, сообщает Деловая столица.
Об этом говорят ведущие демократы на условиях анонимности
"Байден будет нести большую ответственность за это. И, честно говоря, он виноват", — сказал высокопоставленный представитель кампании Харрис.
В частности, речь идет об обещании Байдена в 2020 году не баллотироваться на второй срок. Это позволило бы провести более качественные праймериз и выбрать действительно популярного среди избирателей-демократов и сильного кандидата. Тогда кандидат смог бы выстроить свою предвыборную кампанию более качественно. Однако решение президента остаться в гонке, несмотря на беспокойство многих демократов, не дало Харрис другого выбора, кроме как провести необычно сокращенную гонку.
В конце концов, по словам чиновника, несколькомесячный спринт Харрис был "кампанией Байдена с Харрис на первом месте. Это была кампания Байдена с новыми плакатами".