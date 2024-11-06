Деякі демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс - CNN

Деякі провідні представники Демократичної партії покладають відповідальність за поразку на виборах Камали Гарріс на президента США Джо Байдена. З посиланням на CNN, повідомляє Ділова столиця.

Про це кажуть провідні демократи на умовах анонімності.

"Байден буде нести велику відповідальність за це. І, чесно кажучи, він винний" , — сказав високопоставлений представник кампанії Гарріс.

Зокрема, йдеться про обіцянку Байдена в 2020 році не балотуватися на другий термін. Це дало б змогу провести більш якісні праймеріз та обрати дійсно популярного серед виборців-демократів та сильного кандидата. Тоді кандидат зміг би побудувати свою передвиборчу кампанію більш якісно. Натомість рішення президента залишитися в перегонах, незважаючи на занепокоєння багатьох демократів, не дало Гарріс іншого вибору, окрім як провести незвично скорочену гонку.

Зрештою, за словами чиновника, кількамісячний спринт Гарріс був "кампанією Байдена з Гаррісом на першому місці. Це була кампанія Байдена з новими плакатами".