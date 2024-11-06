Трамп побеждает в еще одном "шатком" штате – CNN

На выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает преимущество на Камалой Харрис в штате Мичиган.﻿﻿ Со ссылкой на CNN, сообщает Украинская правда.

CNN прогнозирует победу Трампа в этом штате и в своей схеме с результатами выборов утверждает, что Трамп уже заручился поддержкой 291 выборщика.

Победу Трампа в Мичигане прогнозирует CNN и в своей схеме с результатами выборов утверждает, что Трамп уже заручился поддержкой 291 выборщика.

На кону 15 голосов выборщиков в Мичигане. Для победы на президентских выборах 2024 года нужно не менее 270 голосов выборщиков.

Президент Джо Байден выиграл в штате в 2020 году после того, как Трамп выиграл его в 2016 году, став первым республиканцем, который сделал это с 1988 года.

Стоит отметить, что кроме Мичигана, в Висконсине и Пенсильвании демократы стабильно выигрывали в 1992-2012 годах, но Трамп изменил эту тенденцию.

Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".