Харрис поздравила Трампа с победой на выборах

Вице-президент США Камала Харрис позвонила победителю президентских выборов Дональду Трампу и поздравила его с победой, заявил старший помощник Харрис. Со ссылкой на NBC News, сообщает Деловая столица.

По его словам, Харрис позвонила по телефону Трампу, чтобы "поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года".

Помощник добавил, что во время телефонного разговора Харрис обсуждала "важность мирной передачи власти и быть президентом для всех американцев".

Харрис собирается выступить перед поклонниками и нацией из Университета Ховарда в Вашингтоне позже 6 ноября.