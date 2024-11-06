Гарріс привітала Трампа з перемогою на виборах

Віцепрезидентка США Камала Гарріс подзвонила переможцю президентських виборів Дональду Трампу та привітала його з перемогою, заявив старший помічник Гарріс. З посиланням на NBC News, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, Гарріс зателефонувала Трампу, щоб "привітати його з перемогою на президентських виборах 2024 року".

Помічник додав, що під час телефонної розмови Гарріс обговорювала "важливість мирної передачі влади та бути президентом для всіх американців".

Гарріс збирається виступити перед прихильниками та нацією з Університету Говарда у Вашингтоні пізніше 6 листопада.