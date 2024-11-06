Минобороны тестирует новую форму для женщин-военнослужащих

Минобороны Украины начало тестировать новые образцы женской формы. В частности, речь идет о демисезонной и зимней одежде, сообщает Новое время.

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отметил, что внедрение женской формы необходимо, в частности, и потому, что мужская размерная сетка формы не актуальна для женщин.

Сейчас в Министерстве обороны продолжаются испытания новой демисезонной формы для женщин, а первые образцы зимней формы готовятся к научно-исследовательским проверкам. Однако процесс идет медленнее, так как не все производители проявляют заинтересованность в предоставлении тестовых образцов для испытаний.

Минобороны учтет отзывы и результаты полевых испытаний летней формы и нижнего белья для женщин. Планируются изменения в технических условиях на отдельные элементы обмундирования на основании обратной связи от военнослужащих женщин, чтобы улучшить комфорт и функциональность формы.

24 мая закупочное агентство Министерства обороны Государственный оператор тыла заключило договоры на закупку женских летних полевых костюмов на сумму почти 130 миллионов гривен, что составляет 100% от потребности.