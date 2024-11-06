Міноборони тестує нову форму для жінок-військовослужбовців

Міноборони України почало тестувати нові зразки жіночої форми. Зокрема, йдеться про демісезонний та зимовий одяг, повідомляє Новое время.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник наголосив, що впровадження жіночої форми необхідне, зокрема, й тому, що чоловіча розмірна сітка форми не актуальна для жінок.

Наразі в Міністерстві оборони тривають випробування нової демісезонної форми для жінок, а перші зразки зимової форми готуються до науково-дослідних перевірок. Однак процес іде повільніше, бо не всі виробники виявляють зацікавленість у наданні тестових зразків для випробувань.

Міноборони врахує відгуки та результати польових випробувань літньої форми та спідньої білизни для жінок. Плануються зміни в технічних умовах на окремі елементи умундирування на підставі зворотного зв’язку від жінок-військовослужбовців, щоб поліпшити комфорт і функціональність форми.

24 травня закупівельне агентство Міністерства оборони Державний оператор тилу уклало договори на закупівлю жіночих літніх польових костюмів на суму майже 130 мільйонів гривень, що становить 100% від потреби.



