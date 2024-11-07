Байден отреагировал на поражение Харрис на выборах

Действующий президент США Джо Байден прокомментировал поражение вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах, указав, что она вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах, сообщает Украинская правда.

"Америка увидела Камалу Харрис, которую я знаю и которой глубоко восхищаюсь. [...]

При чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, которая воплотила то, что возможно, если руководствоваться сильными моральными принципами и четким видением нации... для всех американцев" , – сказал Байден.

По словам Байдена, его решение относительно Харрис (на должность вице-президента - ред.), которое он принял, когда стал кандидатом на пост президента 2020 года, было самым первым и лучшим.

"Ее история представляет лучшее из истории Америки. И как она четко дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю.

Она будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью. Она будет продолжать быть чемпионом для всех американцев. [...] она будет продолжать быть лидером, на которого наши дети будут равняться в течение следующих поколений, поскольку она оставляет след для будущего Америки" , – заявил американский президент.

Напомним, Харрис в своем первом выступлении после поражения на президентских выборах пообещала продолжить борьбу - вероятно, намекая на дальнейшее участие в политике.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден также поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и пригласил его в Белый дом.