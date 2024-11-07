Байден відреагував на поразку Гарріс на виборах

Чинний президент США Джо Байден прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на президентських виборах, вказавши, що вона вступила у перегони за надзвичайних обставин, повідомляє Українська правда.

"Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся. [...]

За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, яка втілила те, що можливо, якщо керуватися сильними моральними принципами і чітким баченням нації… для всіх американців", – сказав Байден.

За словами Байдена, його рішення щодо Гарріс (на посаду віцепрезидентки – ред.), яке він ухвалив, коли став кандидатом на посаду президента 2020 року, було найпершим і найкращим.

"Її історія представляє найкраще з історії Америки. І як вона чітко дала зрозуміти сьогодні, я не маю жодних сумнівів, що вона продовжить писати цю історію.

Вона продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю. Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців. [...] вона продовжуватиме бути лідером, на якого наші діти будуть рівнятися протягом наступних поколінь, оскільки вона залишає слід для майбутнього Америки" , – зазначив американський президент.

Нагадаємо, Гарріс у своєму першому виступі після поразки на президентських виборах пообіцяла продовжити боротьбу – імовірно, натякаючи на подальшу участь у політиці.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден також привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах й запросив його в Білий дім.