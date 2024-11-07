Атака беспилотников на Киев: произошли пожары, повреждена многоэтажка

В Печерском районе Киева произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона. Также были зафиксированы пожары в Соломенском, Оболонском, Подольском районах. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.

"В Печерском районе горят верхние этажи многоэтажки. Все экстренные службы на месте.

"Происходит эвакуация людей из многоэтажки в Печерском районе, где произошел пожар в результате вражеской атаки БпЛА" , – сообщил Кличко.

Пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого дрона.

Відео: Реальний Київ у telegram pic.twitter.com/CuaSCpNpjd — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 7, 2024

В Киевской городской военной администрации отметили, что в Печерском районе произошло частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа, сильное задымление. Работает подразделение ГСЧС.

Позже в КГВА уточнили, что после пожара на 33 этаже на площади 50 м.кв. произошло частичное разрушение строительных конструкций 34 технического этажа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В 6:14 Кличко сообщил о том, что в Соломенском районе падение обломков вражеского БпЛа, предварительно, на жилой дом. Еще по одному адресу в результате атаки горит нежилое помещение.

Также мэр Киева сообщил, что в Печерском районе пожар в многоэтажке локализовали.

Позже Кличко уточнил, что в Соломенском районе обломки БпЛА упали во двор частного дома. Возгорание произошло на открытой территории.В Оболонском районе - возгорание на верхних этажах бизнес-центра.

Кроме того, по словам Кличко, в Подольском загорелся двухэтажный частный дом.

ГСЧС опубликовала фото пожара Печерском районе в результате вражеской атаки БпЛА.

Фото: ГСЧС

КГВА сообщила, что в Соломенском районе обломки упали на территории медицинского центра. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется.

"В Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего с территории предприятия.

Также в этом же районе в результате падения обломков БпЛА пожар в частном медучреждении. Происходит эвакуация" , – говорится в сообщении.