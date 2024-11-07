Курс валют НБУ на 7 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 7 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 ноября, вырос на 2 коп до 41.4562 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 81 коп до 44.3374 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 53.3065 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 47.3001 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 16 коп до 10.1973 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.456 200 EUR Евро 44.337 400 GBP Фунт стерлингов 53.306 500 CHF Швейцарский франк 47.300 100 PLN Польский злотый 10.197 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.