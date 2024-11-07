Курс валют НБУ на 7 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 7 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 6 ноября, вырос на 2 коп до 41.4562 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 81 коп до 44.3374 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 53.3065 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 47.3001 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 16 коп до 10.1973 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.456200
|EUR
|Евро
|44.337400
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.306500
|CHF
|Швейцарский франк
|47.300100
|PLN
|Польский злотый
|10.197300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.