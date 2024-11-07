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Курс валют НБУ на 7 октября

Курс валют НБУ на 7 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 7 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 ноября, вырос на 2 коп до 41.4562 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 81 коп до 44.3374 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 53.3065 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 47.3001 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 16 коп до 10.1973 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.456200 +0.0187
EUR Евро 44.337400 --0.8129
GBP Фунт стерлингов 53.306500 --0.5125
CHF Швейцарский франк 47.300100 --0.7267
PLN Польский злотый 10.197300 --0.1582

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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