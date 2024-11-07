Курс валют НБУ на 7 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 7 листопада 2024 року

Курс долара , порівняно з 6 листопада, зріс на 2 коп. до 41.4562 за 1 долар.

Курс євро знизився на 81 коп. до 44.3374 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 53.3065 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 47.3001 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 16 коп. до 10.1973 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.456 200 EUR Євро 44.337 400 GBP Фунт стерлінгів 53.306 500 CHF Швейцарський франк 47.300 100 PLN Польський злотий 10.197 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.