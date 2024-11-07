Курс валют НБУ на 7 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 7 листопада 2024 року
Курс долара , порівняно з 6 листопада, зріс на 2 коп. до 41.4562 за 1 долар.
Курс євро знизився на 81 коп. до 44.3374 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 53.3065 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 47.3001 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 16 коп. до 10.1973 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.456 200
|EUR
|Євро
|44.337 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.306 500
|CHF
|Швейцарський франк
|47.300 100
|PLN
|Польський злотий
|10.197 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.