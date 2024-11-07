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Курс валют НБУ на 7 жовтня

Курс валют НБУ на 7 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 7 листопада 2024 року

Курс долара , порівняно з 6 листопада, зріс на 2 коп. до 41.4562 за 1 долар.

Курс євро знизився на 81 коп. до 44.3374 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 53.3065 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 47.3001 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 16 коп. до 10.1973 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.456 200 +0.0187
EUR Євро 44.337 400 --0.8129
GBP Фунт стерлінгів 53.306 500 --0.5125
CHF Швейцарський франк 47.300 100 --0.7267
PLN Польський злотий 10.197 300 --0.1582

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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