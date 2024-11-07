В Житомирской области аварийные отключения электричества из-за обстрелов

Часть Житомирской области осталась без света. Поскольку российские захватчики совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру. ﻿ Об этом говорится в сообщении "Житомироблэнерго", пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах" , - говорится в сообщении.

Энергетические службы активно работают над устранением повреждений.