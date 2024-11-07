У Житомирській області аварійні відключення електрики через обстріл
Частина Житомирської області залишилася без світла. Оскільки російські загарбники здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру. Про це йдеться у повідомленні "Житомиробленерго", пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"У звʼязку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах", - йдеться у повідомленні.
Енергетичні служби працюють над усуненням пошкоджень.