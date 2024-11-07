Министр экономики Германии назвал "трагедией" распад правящей коалиции

Немецкий вице-канцлер и министр экономики Роберт Габек, комментируя распад правительственной коалиции, назвал это "трагедией, которой можно было бы избежать". Заявление Габека приводит Tagesschau, сообщает Европейская правда.

Вице-канцлер рассказал, что в последние недели и дни у него сложилось впечатление, что министр финансов Кристиан Линднер и Свободная демократическая партия "искали способ выйти из правительства".

"Это трагедия, и ее можно было бы избежать сегодня вечером (заявление Габека было сделано в среду, 6 ноября. – Ред.)" , – отметил он.

Как писала "ЕвроПравда", в последнее время между партиями правительственной коалиции Германии – свободными демократами, социал-демократами и "зелеными" – углубился спор по многим вопросам, в частности способов решения экономических проблем Германии.

Накануне вечером канцлер Олаф Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера – лидера Свободной демократической партии, которая входит в правительственную коалицию.

Он обвинил Линднера в нежелании сотрудничать и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.