WSJ: У Трампа есть четыре варианта замораживания войны в Украине

У близких к лидеру президентских выборов в США Дональда Трампа советники имеют четыре версии замораживания войны в Украине, пишет Wall Street Journal. Трамп, который обещал покончить с войной, теперь должен выбирать между этими предложениями, каждое из которых является резким уходом от политики президента Джо Байдена вооружать украинцев "столько, сколько будет нужно", сообщает Левый берег.

Трамп ранее говорил, что способен посадить за стол переговоров и Украину, и Россию, но никогда не объяснял, как он будет это делать. Он оправдывал это тем, что если раскроет свой замысел, то уже не сможет им воспользоваться.

"По словам союзников, на самом деле Трамп не одобрил конкретный мирный план, в частности, относительно того, как он убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за один стол и вести переговоры. Несмотря на то, что советники предлагали идеи, только новоизбранный президент, консультируясь с ключевыми помощниками, будет решать, как справиться с чувствительной дипломатией с высокими ставками, сказали они" , – говорится в материале.

По данным журналистов, более традиционно настроенные союзники будут настаивать на урегулировании, которое не принесет россиянам серьезную победу. Другие советники, как главный кандидат на должность государственного секретаря Ричард Гренелл, могут настаивать на скорейшем прекращении войны, даже если Украине придется идти на значительные уступки.

Разрабатываемые версии завершения войны рекомендуют заморозить войну на текущем месте, то есть отдать оккупантам те территории, которые они успели захватить – это более 20%. Также они предусматривают хотя бы временный отказ Украины от вступления в НАТО.

Одна ранее неизвестная идея, предложенная в переходном офисе Трампа, подробно описанная тремя людьми, предполагала обещание Киева не вступать в НАТО не менее 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжать Украину оружием, необходимым для отражения атак врага. Согласно этому плану, линия фронта фактически закрепится на текущем месте, и обе стороны согласятся на "демилитаризованную зону". Кто будет охранять эту территорию, остается непонятным, но один советник сказал, что в состав миротворческих сил не будут привлекаться американские войска и войска ООН.

Один из членов команды Трампа сказал, что США могут проводить для украинских военных учения, но оружие пусть дает Европа.

"Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы за это не платим. Привлеките к этому поляков, немцев, англичан и французов" , – сказал анонимный собеседник.

Определенным образом этот вариант пересекается с ранее озвученным предложением Джей Ди Венса, которого Трамп избрал себе вице-президентом. Тот в сентябре говорил, что "демилитаризованная зона" должна быть мощно укреплена, чтобы быть уверенной, что россияне снова не вторгнутся. А Россия, кроме захваченной территории, получит гарантию нейтралитета Украины.

В начале этого года Кит Келлог и Фред Флейтц, оба служившие в первом Белом доме Трампа, представили Трампу план, предусматривающий прекращение помощи с вооружением Украине, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией. Украина все еще может попытаться вернуть утраченную территорию, но должна будет сделать это путем дипломатических переговоров.

Какое из этих предложений поддержит и поддержит ли вообще Трамп – неясно.