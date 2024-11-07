Орбан после разговора с Трампом заявил о "больших планах на будущее"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о "больших планах на будущее" после телефонного разговора с Дональдом Трампом, который побеждает на американских выборах, сообщает Европейская правда.

Орбан рассказал, что впервые поговорил с Трампом после президентских выборов в США.

"Звонок из Мар-а-Лаго. Только что провел первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!" – поделился венгерский премьер.

Как известно, Орбан первым в ЕС поздравил Трампа с победой на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов. Также он заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.

В частности, деталями разговора с республиканцем поделился и президент Владимир Зеленский. По его словам, в ходе переговоров стороны договорились развивать сотрудничество между странами.