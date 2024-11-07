Китайские акции подскочили – надежды на стимулирование компенсируют риски Трампа

Китайские акции подскочили после падения, поскольку сильные данные по экспорту и надежды на дополнительные политические стимулы перевесили беспокойство относительно потенциальных торговых противоречий, связанных со вторым президентством Дональда Трампа.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Индекс CSI 300 вырос на 3% и достиг самого высокого уровня за последний месяц, несмотря на потерю 1% после открытия торгов. На предыдущей сессии он упал на 0,5%.

Сообщается, что ключевой индекс китайских компаний, котирующихся на Гонконгской бирже, вырос более чем на 2%.

Инвесторы надеются, что власти объявят об усилении фискальных стимулов после завершения заседания китайского парламента в пятницу, что поможет смягчить любой удар от высоких тарифов, которыми угрожает Трамп.

Возвращение Трампа к власти осложняет усилия Пекина, направленные на оживление экономики и улучшение рыночных настроений с помощью ряда стимулирующих мер, которые начались в конце сентября. Поэтому нынешнее заседание законодательного собрания стало еще более важным для инвесторов.

Напомним, в октябре 2024 года китайский экспорт вырос самыми быстрыми темпами за последние два года, поскольку заводы спешили вывести запасы на основные рынки в ожидании дальнейших тарифов со стороны США и Европейского Союза.

Китайский юань и фондовые рынки резко упали, поскольку президентство Дональда Трампа и республиканский контроль над Конгрессом США угрожает усилением напряженности в вопросах торговли и технологий.