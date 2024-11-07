Победа Трампа предвещает начало завершения войны в Украине – The Spectator

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США предвещает начало конца войны в Украине – и, вероятно, оставит российскому диктатору Владимиру Путину контроль над большей частью или даже всей территорией, которую он захватил почти за три года кровавой полномасштабной войны. Такое мнение высказал британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз в своей статье The Spectator, сообщает Зеркало недели.

"Для многих украинцев такой результат станет предательством их борьбы, ударом в спину со стороны Запада, который посеет десятилетие гнева и возмущения. Однако для других скорое завершение конфликта, прежде чем будет потеряно еще больше земли и погибнут десятки тысяч молодых украинцев, является лучшей надеждой спасение достойного будущего для их страны, прежде чем их инфраструктура, экономика и целое поколение будут полностью уничтожены" , – пишет обозреватель.

Он напомнил, что представитель Демократической партии Камала Гаррис публично выступила в поддержку Киева, назвав "опасными и неприемлемыми" предложения о том, что Украина должна уступить территории ради мира с Москвой.

"Однако на практике администрация Байдена фактически проигнорировала мирный план Владимира Зеленского, сократила помощь и, что очень важно, отказалась разрешить украинцам использовать ракеты дальнего радиуса действия для поражения целей на территории России. Другими словами, план Гаррис заключался в том, чтобы продолжать финансировать военные усилия Украины "до бесконечности, но неадекватно" , – считает Мэтьюз.

Трамп, с другой стороны, пообещал способствовать скорейшему завершению войны. Вместо того чтобы возглавить капитуляцию Украины, республиканец утверждает, что он будет жестким с обеими сторонами.

"План Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам, угрожая открыть для Украины каналы помощи – и одновременно заставить Зеленского сесть за стол переговоров, угрожая приостановить помощь" , – напоминает аналитик.

Отчаявшиеся демократы указывают на радость Москвы по поводу победы Трампа как на доказательство того, что приближается "великая измена". В то же время, несмотря на многолетние обвинения республиканца в связях с Путиным, Мэтьюз называет его послужной список в отношениях с Россией во время первого термина "достаточно ястребиным".

Именно Трамп дал зеленый свет США на оказание летальной помощи Украине в 2017 году, что Барак Обама отказался сделать из-за опасений спровоцировать Москву. В апреле этого года Трамп также выступил как сторонник идеи предоставления Украине пакета кредитов на полтриллиона долларов в качестве альтернативы грантовой помощи. Недавно Трамп также назвал условия Путина для мирных переговоров "неприемлемыми".

После сентябрьской встречи с Зеленским Трамп заявил, что "мы оба хотим, чтобы это закончилось, и мы оба хотим, чтобы было заключено справедливое соглашение". В противоположность этому Зеленский заявил журналу New Yorker, что Трамп "на самом деле не знает, как остановить войну ".

"В победе Трампа есть одна безоговорочная опасность для Украины. Отныне и до момента вступления Трампа в должность, время для сил Путина будет истекать, и они будут пытаться захватить как можно больше украинской территории до того, как заключат перемирие. Это критический момент для Украины" , – заметил Мэтьюз.

По его мнению, если негласные переговоры между РФ и Украиной, якобы продолжающиеся в Катаре, о прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру терпят неудачу, российские атаки грозят сделать крупные города и поселки фактически непригодными для жизни зимой пока российское наступление в Донецкой области набирает обороты и в конце концов может угрожать окружением Харькова.

"В конце концов, учитывая, что практические шансы Украины на возвращение утраченных территорий близки к нулю, трудно увидеть разницу между окончательным соглашением, которое заключила бы Гаррис, и тем, которое, вероятно, заключит Трамп. На столе стоит де-факто, а не де-юре раздел Украины вдоль линии контроля – где бы она ни проходила на момент перемирия – плюс гарантии безопасности для Украины, но не связанные с полноправным членством в НАТО.