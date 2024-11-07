На взятке задержали чиновницу Центральной МСЭК: обещала оформить инвалидность

На получении неправомерной выгоды разоблачена заместитель главного врача ДЗ "ЦМСЭК МЗ Украины". Ей сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 с. 369-2 УК Украины). Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, сообщает Левый берег.

По данным следствия, заместитель главного врача за 2 тысячи долларов обещала содействовать военнообязанному гражданину в получении II группы инвалидности. Это давало бы основания для снятия его с военного учета. Она убеждала мужчину, что уже не в первый раз решала подобные "вопросы" и знает как это сделать.

Правоохранители задержали должностное лицо в порядке ст. 208 УПК при получении денег.

Во время обысков у нее изъяли около 20 тысяч долларов, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства преступной деятельности.

Офис генпрокурора сообщил, что в настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения, однако не уточнила, какая именно.