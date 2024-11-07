РФ применила для ударов по Украине более 100 беспилотников: сколько сбила ПВО

В ночь на 7 ноября русские войска применили для ударов по Украине более 100 беспилотников типа Shahed и неустановленного типа. Силы ПВО сбили 74 дрона, еще 25 – локационно потеряно.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 106 "Шахедов" и дронов неустановленного типа по направлениям Курск, Приморско-Ахтарск, Орел (РФ), а также оккупированного Крыма.

"По состоянию на 12.00 подтверждено убытие 74-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях. 25 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины" , - говорится в сообщении. ﻿

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.