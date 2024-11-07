РФ застосувала для ударів по Україні понад 100 безпілотників: скільки збила ППО
У ніч на 7 листопада російські війська застосували для ударів по Україні понад 100 безпілотників типу Shahed та невстановленого типу. Сили ППО збили 74 дрони, ще 25 – локаційно втрачено.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни застосували 106 "Шахедів" та дронів невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (РФ), а також окупованого Криму.
"Станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях. 25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України", – йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.