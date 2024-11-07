Правоохранители объявили о подозрении блоггерке, которая радовалась российским обстрелам

Тиктокерцы, которые на вокзале в Киеве оправдывали вражеские обстрелы, сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает Левый берег.

По данным СБУ и Офиса Генпрокурора, в своем видео, снятом во время воздушной тревоги, фигурантка заявила, что обстреливая мирные города Украины, "россияне дают отпор украинцам". Кроме того, она насмехалась над гражданами нашего государства, которые спускаются в укрытие.

По материалам дела, это провокационное видео опубликовала 23-летняя жительница Макеевки Донецкой области, которая несколько месяцев назад переехала в Киев.

Свой аккаунт в TikTok она использовала для героизации оккупантов, в том числе боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Также злоумышленница публично отрицала военные преступления российских военных во время временной оккупации Киевской области.

Видео фигурантки моментально подхватили российские пропагандисты для дальнейшего разгона через кремлевские медиа.

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказывания подозреваемой в опубликованных видео содержат возражения вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также глорифицируют лиц, совершающих вооруженную агрессию против Украины и оправдывают временную оккупацию части территории Украины.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.