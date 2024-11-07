Татаров не менее 9 раз летал в Москву после 2014 года – расследование

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров не менее 9 раз летал в Москву после оккупации Крыма и вторжения России в Донбасс. Об этом свидетельствуют данные авиаперелетов Олега Татарова, которые находятся в распоряжении проекта "Схемы", сообщает Радио Свобода.

По данным журналистов, Татаров, занимавшийся в тот период адвокатской деятельностью, трижды был в РФ в 2017-м, четыре раза в 2018-м, и дважды – в 2019 году. В последний раз Татаров летал в Россию на следующий день после победы Зеленского на выборах президента 21 апреля 2019 года.

Журналисты проанализировали и сопоставили данные о поездках Олега Татарова посредством доступа к информации из баз данных о пересечении границы трех стран – Украины, Беларуси и России. Поскольку после 2014 авиасообщение между Украиной и Россией было остановлено, в большинстве поездок Татаров доставался Москвы из Киева через Минск.

27 августа 2017 года Олег Татаров прилетел из Украины в Белоруссию в аэропорт Минска, откуда в тот же день отправился в Москву, приземлившись в аэропорту Внуково. На следующий день, 28 августа, Олег Татаров вылетел из аэропорта Домодедово в Беларусь и на следующий день вернулся в Украину.

Через месяц Татаров снова отправился в двухдневное путешествие в Россию, прилетев в Минск 26 сентября и в тот же день направился в Москву. 27 сентября самолетом Татаров вернулся в Беларусь и в тот же день улетел в Украину.

Еще одно путешествие в Россию Татаров совершил в конце 2017-го – 12 декабря вылетел в Москву из Минска, куда добрался из Украины, и по тому же маршруту вернулся.

В 2018 году Татаров был в России четырежды – в марте, октябре, ноябре и декабре. Во всех случаях Татаров летал в Москву через Беларусь и не задерживался в РФ больше чем на день.

В 2019 году Татаров дважды летал в Россию. 12 марта утром он прилетел в Россию из столицы Катара Дохи. В тот же день он вылетел в Минск и откуда самолетом направился в Украину.

В последний раз, судя по имеющимся в распоряжении "Схем" данным, Олег Татаров летал привычным маршрутом в РФ на следующий день после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году во втором туре. 22 апреля Татаров отправился в Беларусь, откуда в тот же день вылетел в Москву. Вечером 23 апреля Татаров вылетел снова в Минск, а оттуда – в Украину.

В рамках расследования о поездках Олега Татарова в РФ после 2014 года "Схемы" провели перекрестную проверку данных: сначала получили доступ к информации о пересечении украинской границы. Впоследствии проверили эти данные с белорусской стороны с помощью доступа к утечкам из базы данных пересечения границы Беларуси. Увидев, что из Беларуси Татаров следовал в Россию, "Схемы" верифицировали эти данные и со стороны РФ – они отражаются в ряде утечек из нескольких российских баз данных о пересечении границы за разные периоды.

Также, как стало известно "Схемам", Татаров ездил в Беларусь в марте 2013 года, дважды – в июне и ноябре 2014-го и еще раз в марте 2016 года. 22 марта 2016 года Татаров пересекал границу с Беларусью через КПП "Новая Гута" на собственном автомобиле, 23 марта по тому же маршруту вернувшись в Украину. При этом неизвестно, посещал ли Татаров в этих поездках в Россию.

Также, по данным "Схем", в 2015 году Татаров ездил в оккупированный Крым - 6 июня он пересек контрольно-пропускной пункт "Джанкой". Обратно Татаров вернулся 8 июня через КПП "Армянск". Автомобиль, на котором Татаров ездил на оккупированную территорию, принадлежал в то время сотруднику компании, которой на время его работы владела Галина Фаринник, жена адвоката Василия Фаринника.

В 2008 году Фаринник, будучи на тот момент главой Главного следственного управления МВД и замминистра, привел Татарова работать к себе в ГСУ, а затем сделал своим партнером в адвокатской фирме, которая с приходом туда Татарова получила название "Татаров, Фаринник, Головко".

Просьба прокомментировать свои поездки в столицу страны-агрессорки, направленную "Схемами" в Офис президента, Олег Татаров на время публикации материала оставил без ответа.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода