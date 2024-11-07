Возобновить авиаперевозки в Украине могут уже в январе – страховой брокер

Первый аэропорт в Украине могут открыть уже через два месяца – в январе 2025 года. Скорее всего, это будет киевский аэропорт "Борисполь".﻿ Об этом заявил старший партнер компании страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мне кажется, сейчас мы уже готовы к этим политическим решениям, и это будет зависеть от защиты воздушного пространства. Нам везет, и у нас есть пять-шесть авиакомпаний, которые хотели бы начать работу уже начиная с января" , - сказал он и добавил, это будет зависеть от того, как будут расставлены системы ПВО.

Эллисон напомнил, что от Львова до Польши всего 7 минут полета. По его словам, Львов сейчас гораздо безопаснее, чем Тель-Авив.

"Конечно, вы меня сейчас возненавидите, но "Борисполь" - это наша первоначальная идея" , - сказал он.

По его словам, размер страховки только одного "Боинга" составляет "три четверти миллиарда долларов".

"Мне кажется, что авиационный рынок, в отличие от морского, привык к военным рискам" , – сказал он.

В то же время, как отметил Эллисон, авиационный сектор очень зарегулирован с точки зрения военных рисков.

Открытие неба

Напомним, в октябре Украина презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения. О готовности аэропортов рассказали генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский и генеральный директор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская.

В прошлом было немало разговоров о том, что в Украине, возможно, стоит открыть один из аэропортов. В частности, обсуждалась возможность открытия аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора. В правительстве заявляли, что на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине.

Marsh McLennan является глобальной профессиональной компанией со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая занимается брокерской деятельностью в сфере страхования, управления рисками, перестрахованием, управлением талантами, инвестиционным консультированием и управленческим консультированием.