Россияне нанесли пять ударов по Запорожью: 4 погибших, 18 раненых (Обновлено)
Днем 7 ноября российские войска нанесли пять ударов по Запорожью, применив ракеты и управляемые авиабомбы. Позже стало известно, что один человек погиб.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВ Иван Федоров.
"Есть попадание по жилым домам и больницы. Есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются", – говорится в сообщении.
Также Фёдоров обнародовал фото последствий российских ударов.
Обновлено. В результате ударов один человек погиб, десять - ранены, среди них годовалый ребенок, сообщил глава ОГА Иван Федоров.
Два человека, в том числе работник медучреждения, в тяжелом состоянии.
Обновлено. Количество пострадавших в результате массированного удара по Запорожью возросло до 18 человек, четыре человека погибли, сообщил Федоров.
Председатель ОГА также сообщил, что среди пострадавших трое детей. Это четырехмесячная девочка и два мальчика в возрасте 1 и 10 лет.
Обновлено. Количество погибших в результате удара россиян по Запорожью возросло до 4 человек. Ранены 18 человек.