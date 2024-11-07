Россияне нанесли пять ударов по Запорожью: 4 погибших, 18 раненых (Обновлено)

Днем 7 ноября российские войска нанесли пять ударов по Запорожью, применив ракеты и управляемые авиабомбы. Позже стало известно, что один человек погиб.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Есть попадание по жилым домам и больницы. Есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются" , – говорится в сообщении.

Также Фёдоров обнародовал фото последствий российских ударов.

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Обновлено. В результате ударов один человек погиб, десять - ранены, среди них годовалый ребенок, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Два человека, в том числе работник медучреждения, в тяжелом состоянии.

Обновлено. Количество пострадавших в результате массированного удара по Запорожью возросло до 18 человек, четыре человека погибли, сообщил﻿ Федоров.

Председатель ОГА также сообщил, что среди пострадавших трое детей. Это четырехмесячная девочка и два мальчика в возрасте 1 и 10 лет.

Обновлено. Количество погибших в результате удара россиян по Запорожью возросло до 4 человек. Ранены 18 человек.