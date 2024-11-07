Росіяни завдали п'ять ударів по Запоріжжю: 4 загиблих, 18 поранених (Оновлено)

Удень 7 листопада російські війська завдали п'ять ударів по Запоріжжю, застосувавши ракети та керовані авіабомби. Згодом стало відомо, що одна людина загинула.

Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Є влучання по житлових будинках та лікарні. Є поранені, масштаби руйнувань встановлюються" , – йдеться у повідомленні.

Також Федоров оприлюднив фото наслідків російських ударів.

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Оновлено. Внаслідок ударів одна людина загинула, десятеро – поранені, серед них однорічна дитина, повідомив﻿ голова ОВА Іван Федоров.

Двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, в тяжкому стані.

Оновлено. Кількість постраждалих внаслідок масованого удару по Запоріжжю зросла до 18 людей, четверо людей загинули, повідомив Федоров.

Голова ОВА також поінформував, що серед постраждалих троє дітей. Це чотиримісячна дівчинка та два хлопчики віком 1 та 10 років.

Оновлено. Кількість загиблих внаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла до 4 осіб. Поранено 18 людей.