Украина стала одной из мировых столиц дроновой индустрии - Минцифры

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина стала одной из мировых столиц дроновой индустрии, сообщает Левый берег.

“Мы уверены, что испытываемые на поле боя технологии могут стать фундаментом для европейской системы безопасности. О том, чем наш успех по треку дронов может быть полезен Европе, говорили на Киевском международном экономическом форуме” , – рассказал Федоров.

Он отметил, что благодаря открытию рынка и правильно сформировавшемуся полису удалось с нуля создать рынок БпЛА. За время полномасштабного вторжения в стране появилось 1000+ моделей БПЛА от 500+ производителей.

“Украина стала полигоном не только для технологий, но и для формирования политики. Мы постоянно находимся в связи с бизнесом, анализируем его потребности, испытываем разные решения, открываем рынок и создаем наилучшие условия для предпринимателей. Такой подход уже сработал с дронами, РЭБ, роботами и, я уверен, в следующем году сработает с ракетами” , – сказал вице-премьер.

Федоров считает, что украинский опыт и решения в сочетании с европейскими возможностями, технологиями и средствами способны обеспечить преимущество Европе в противостоянии мировым автократиям.