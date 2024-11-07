США перебросили на Ближний Восток F-15 из-за угроз Ирана атаковать Израиль - СМИ

США направили свои истребители F-15 на Ближний Восток. Причиной являются планы Ирана нанести новый удар по Израилю. Со ссылкой на The Times of Israel, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По неподтвержденным данным, по меньшей мере 12 истребителей F-15E направлялись в Иорданию. Там они присоединятся к другим американским истребителям.

Ранее иранские чиновники неоднократно заявляли о том, что их страна ответит на удар Израиля 26 октября, когда были поражены системы ПВО Ирана и не только.

The Times of Israel пишет, что удар Ирана может произойти уже на этой неделе.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Иран может ударить по Израилю с территории Ирака.

При этом, как писало WSJ со ссылкой на неназванного иранского чиновника, атака, которую планирует Тегеран, может быть более мощной, чем та, которая состоялась в начале октября.

Также источник издания отмечал, что целью Ирана станут израильские военные объекты.