Уволенный глава Минфина ФРГ обвинил Шольца в неэффективной поддержке Украины
Лидер Свободной демократической партии (СвДП) и уволенный министр финансов Германии Кристиан Линднер обвинил федерального канцлера Олафа Шольца в том, что он препятствовал «эффективной военной поддержке Украины». Со ссылкой на газету Berliner Zeitung, сообщает Новое время.
Линднер добавил, что СвДП «никогда не колебалась» помогать Украине.
Отмечается, что Шольц потребовал предоставить Украине три миллиарда евро. В то же время Линднер «указал на сложную финансовую ситуацию» и предложил взамен предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.
Как пишет Berliner Zeitung, Шольц «категорически отклонил такую возможность» и вместо этого сообщил Линднеру о его увольнении.
По данным газеты, в вопросе поставки Taurus СвДП и Христианско-демократический союз (ХДС) единодушны — недавно лидер ХДС Фридрих Мерц призвал дать России 24-часовой ультиматум.
По его словам, если за это время не прекратятся атаки на гражданскую инфраструктуру, Германия должна предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, которые позволят нанести удары по территории России.