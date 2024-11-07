Звільнений голова Мінфіну ФРН звинуватив Шольца у неефективній підтримці України

Лідер Вільної демократичної партії (СвДП) і звільнений міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер звинуватив федерального канцлера Олафа Шольца в тому, що він перешкоджав «ефективній військовій підтримці України». З посиланням на газету Berliner Zeitung, повідомляє Новое время.

Лінднер додав, що ВДП «ніколи не вагалася» допомагати Україні.

Зазначається, що Шольц висунув вимогу надати Україні три мільярди євро. Водночас Лінднер «вказав на складну фінансову ситуацію» та запропонував натомість надати Україні крилаті ракети Taurus.

Як пише Berliner Zeitung, Шольц «категорично відхилив таку можливість» й натомість повідомив Лінднеру про його звільнення.

За даними газети, у питанні постачання Taurus ВДП та Християнсько-демократичний союз (ХДС) є одностайними — нещодавно лідер ХДС Фрідріх Мерц закликав дати Росії 24-годинний ультиматум.

За його словами, якщо за цей час не припиняться атаки на цивільну інфраструктуру, Німеччина має надати Україні крилаті ракети Taurus, які дозволять завдати ударів по території Росії.