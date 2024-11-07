РФ начала использовать на "шахедах" термобарическую боевую часть - Defense express

Россия начала массово использовать на ударных дронах типа Shahed-136 термобарическую боевую часть, которая представляет значительно большую угрозу при поражении помещений.﻿﻿, сообщает Defense Express.

"Она (термобарическая боевая часть) имеет индекс ТБ БЧ-50, а о ее существовании известно еще с апреля 2024 года, но именно сейчас, в дронах, атакующих украинские города, такое оснащение используются наиболее часто" , - говорится в материале.

Сообщается, что о существовании ТБ БЧ-50 известно еще с апреля 2024 года, но именно сейчас, в дронах, атакующих украинские города, такое оснащение используются наиболее часто.

Детали относительно этой боевой части известны благодаря взлому серверов российской "Алабуги" в Татарстане, где и собираются эти дроны, а также идут работы по их модернизации. Согласно этой информации, ТБ БЧ-50 имеет вес в 52,4 кг, которая кроме термобарического эффекта имеет еще и осколочный за счет 2306 готовых поражающих элементов в виде шариков диаметром 9 мм.

Отмечается, что этот термобарический боеприпас относится к современным образцам и имеет однотактовое действие. Отметим, что прошлое поколение таких боеприпасов имело двухтактное действие - сначала распылялось взрывоопасное вещество, которое заполняло пространство, а только потом осуществлялся его подрыв.

В то же время в современных однотактных боеприпасах после подрыва инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси, которая взаимодействует с воздухом и сама с собой с образованием "огненного облака" температурой в 2400-2600 °C. Оно "растекается" по всей площади и ударной волной, которая поражает легкие, органы слуха и тому подобное.

Также отмечается, что термобарический боеприпас демонстрирует максимальную эффективность в замкнутых помещениях, потому что такое "облако" может охватить несколько помещений.