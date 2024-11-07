Президент Германии Штайнмайер заявил о готовности распустить парламент

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 7 ноября заявил о готовности распустить парламент в случае, если коалиционное правительство Олафа Шольца получит вотум недоверия в Бундестаге, сообщает Радио Свобода.

Немецкое законодательство дает президенту на это решение 21 день в случае оглашения правительства недоверия в парламенте.

Лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц и представители других партий призвали Олафа Шольца вынести вопрос о вотуме доверия уже на следующей неделе, это голосование позволило бы проведение досрочных выборов уже в январе 2025 года.

Сам Шольц сказал, что до 15 января попытается получить вотум доверия своему правительству, чтобы законодатели могли решить, назначать ли досрочные выборы до марта.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 6 ноября уволил министра финансов Кристиана Линднера после недель споров по экономическому направлению работы правительства, что чревато распадом коалиционного кабинета министров.

Ранее газета Bild сообщала, что Линднер рекомендовал провести досрочные выборы как выход из бюджетного тупика, а Шольц отклонил это предложение.

После увольнения Линднера об увольнении попросили еще два чиновника, представляющих свободных демократов. Это министры юстиции и образования Марко Бушманн и Беттина Старк-Ватцингер.

Правительство Олафа Шольца сформировала коалиция трех партий – социал-демократов (их лидером является сам Шольц), свободных демократов и партии Зеленых. Оппозиция призвала властную коалицию разойтись и открыть путь к досрочным выборам.

Очередные выборы в Германии должны пройти в сентябре 2025 года.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода