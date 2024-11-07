Президент Німеччини Штайнмаєр заявив про готовність розпустити парламент

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 7 листопада заявив про готовність розпустити парламент у разі, якщо коаліційний уряд Олафа Шольца отримає вотум недовіри в Бундестазі, повідомляє Радіо Свобода.

Німецьке законодавство дає президенту на це рішення 21 день в разі оголошення уряду недовіри в парламенті.

Лідер опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц та представники інших партій закликали Олафа Шольца винести питання про вотум довіри вже наступного тижня, це голосування уможливило б проведення дострокових виборів уже в січні 2025 року.

Сам Шольц сказав, що до 15 січня намагатиметься отримати вотум довіри своєму уряду, щоб законодавці могли вирішити, чи призначати дострокові вибори до березня.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 6 листопада звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера після тижнів суперечок щодо економічного напряму роботи уряду, це загрожує розпадом коаліційного кабінету міністрів.

Раніше газета Bild повідомляла, що Лінднер рекомендував провести дострокові вибори як вихід із бюджетного глухого кута, а Шольц відхилив цю пропозицію.

Після звільнення Лінднера про звільнення попросили ще два урядовці, які представляють вільних демократів. Це міністри юстиції та освіти Марко Бушманн і Беттіна Старк-Ватцінгер.

Уряд Олафа Шольца сформувала коаліція трьох партій – соціал-демократів (їхнім лідером є сам Шольц), вільних демократів та партії Зелених. Опозиція закликала владну коаліцію розійтися й відкрити шлях до дострокових виборів.

Чергові вибори у Німеччині мають відбутися у вересні 2025 року.

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