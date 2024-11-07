Выступление Зеленского не попало в официальную трансляцию саммита в Будапеште

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября не попало в официальный стрим мероприятия, которое получают журналисты, сообщает Радио Свобода.

Зеленский выступал вторым, перед ним слово имел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после украинского лидера – президент Франции Эммануэль Макрон. Выступление Макрона и Орбана транслировали вживую и выложили онлайн, а выступление Зеленского не показали и не выложили.

На вопрос о том, почему так произошло, венгерский представитель организаторов мероприятия сказал, что «выступление президента (Зеленского) не было публичным, однако кадры были переданы команде президента».

«Пожалуйста, обращайтесь к ним для получения видео» , - ответил он.

Представители украинских властей, к которым обратилось Радио Свобода, назвали неправдой утверждение, что это Украина просила не давать стрим.

«Речи президента всегда публичны, если это предусмотрено форматом мероприятия. Никаких запросов о том, чтобы не транслировать или не обнародовать речь, мы не делали» , – говорится в ответе.

Журналисты получили видеокадры выступления президента Украины и смогли поделиться ими с коллегами.

Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку Украины, отметив, что для защиты нужно «достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах».

«Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать» , – заявил он.

Президент отметил, что большинство стран-участниц саммита присоединились к работе дипломатической системы, которая может подтолкнуть Россию к справедливому миру.

7 ноября в Будапеште проходит саммит Европейского политического сообщества, в ходе которого европейские лидеры обсудят результаты выборов в США, поддержку Украины. Саммит объединяет более 40 лидеров почти всех европейских государств (кроме Беларуси и России).

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