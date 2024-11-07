В Киеве официально начался отопительный сезон

В Киеве на 7 ноября к теплу подключили почти все жилые дома, обслуживаемые коммунальными организациями. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Новое время.

Он отметил, что отопительный сезон в Киеве официально стартовал, и более 96% жилых домов, включая дома ЖСК, ОСМД и ведомственные здания, уже подключены к системе теплоснабжения.

Эти дома принимают решение о начале отопительного сезона самостоятельно, посылая заявки теплоснабжающим компаниям, которые затем обеспечивают подачу тепла.

Кличко отметил, что система отопления столицы, которая является одной из самых больших в Европе, развернута и работает в полном объеме, обеспечивая теплом жителей города.