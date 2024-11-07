У Києві офіційно розпочався опалювальний сезон

У Києві станом на 7 листопада до тепла під'єднали майже всі житлові будинки, що обслуговуються комунальними організаціями. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Новое время.

Він наголосив, що опалювальний сезон у Києві офіційно стартував, і понад 96% житлових будинків, включно з будинками ЖБК, ОСББ та відомчими будівлями, вже підключено до системи теплопостачання.

Ці будинки ухвалюють рішення про початок опалювального сезону самостійно, надсилаючи заявки теплопостачальним компаніям, які потім забезпечують подачу тепла.

Кличко зазначив, що система опалення столиці, яка є однією з найбільших у Європі, розгорнута і працює в повному обсязі, забезпечуючи теплом жителів міста.