Солдат КНДР уже перебросили на линию столкновения на Курщине - ЦПД

Северокорейских солдат уже перебросили на линию столкновения в Курской области. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает Новое время.

Он отметил, что солдаты КНДР находятся в российских подразделениях, которые ведут бои на линии Любимовка — Новоивановка, а также неподалеку от Погребков.

Коваленко также добавил, что по таким подразделениям постоянно работает украинская артиллерия, а также БПЛА.

Других деталей он не раскрыл.

7 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил западным партнерам, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях с украинскими военными в российской Курской области.

6 ноября The New York Times со ссылкой на источники писала, что войска Северной Кореи понесли первые потери в бою с Силами обороны Украины.